Chaos dans les écoles: tout le programme scolaire ne sera pas couvert, la ministre annonce le retour aux essentiels

Caroline Désir était l'invitée de Fabrice Grosfilley à 7h50 dans la Matinale de Bel RTL. La ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles a annoncé que les programmes seront adaptés. "On va ressortir les essentiels", indique-t-elle. "Pour permettre aux écoles de se concentrer sur les points de matière qui permettent aux enfants de poursuivre leur scolarité le plus normalement possible." La ministre précise que les essentiels ont été prévus par niveau et par matière l'an dernier et que cela sera pris en compte au moment des examens. "Le but est de diminuer la pression sur les enseignants et les élèves tout en maintenant le niveau", dit-elle. "C'est un exercice d'équilibriste." Elle précise que les outils existent et qu'ils vont être réactivés.

Tout le programme ne sera pas couvert au moment des examens. "Il faut identifier les points de matières qui sont nécessaires à la suite de l'apprentissage", dit la ministre.

Trois années scolaires ont été touchées par la crise du covid. Pour Caroline Désir, il faut s'inquiéter des séquelles psychologiques pour les enfants. "On va devoir réparer les dégâts de la crise pendant longtemps."