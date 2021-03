Coronavirus - Le commissariat corona va analyser les nouvelles mesures pour les écoles

(Belga) Le Premier ministre Alexander De Croo a remercié dimanche soir les ministres de l'Education pour avoir élaboré de nouvelles mesures destinées à contenir la propagation du coronavirus dans les écoles, a-t-on appris auprès de son cabinet.

Le commissariat corona va à présent analyser ces mesures et transmettra ses observations au Comité de concertation. Ce dernier avait sollicité les trois ministres de l'Education pour prendre de nouvelles mesures, en plus de celles déjà annoncées vendredi (masque obligatoire pour les 5e et 6e primaires, report au-delà des vacances de Pâques du retour au présentiel intégral au 2e degré du secondaire). (Belga)