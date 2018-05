Election rectorale à Liège: Albert Corhay ne renouvellera pas sa candidature

(Belga) Le recteur de l'Université de Liège, Albert Corhay, ne déposera pas sa candidature pour le troisième tour de l'élection rectorale, a annoncé mercredi soir le service communication d'ULiège, à l'issue d'un Conseil d'Administration.

Selon le communiqué de l'Université, Albert Corhay pose ce geste dans un souci d'apaisement et dans l'intérêt de l'institution, "à la fois pour assurer la sérénité de l'élection et susciter l'émergence de nouvelles candidatures". L'élection d'un nouveau recteur au sein de l'Université de Liège créé des tensions depuis plusieurs semaines, au point qu'aucun des trois candidats engagés dès le départ n'a obtenu la majorité absolue au terme des deux tours. L'actuel recteur Albert Corhay ainsi que deux professeurs ordinaires à la faculté des sciences appliquées, Pierre Wolper et Eric Pirard, étaient en lice au premier tour organisé les 24 et 25 avril derniers. Aucun des trois n'ayant obtenu la majorité absolue, un deuxième tour a été organisé entre les deux candidats ayant récolté le plus de voix, à savoir Pierre Wolper et Albert Corhay. Au terme du deuxième tour, les 8 et 9 mai derniers, aucun des deux candidats n'a obtenu la majorité absolue. Ce deuxième tour a été marqué par un taux relativement important de votes "à personne". L'Université liégeoise ajoute qu'un troisième tour sera organisé en septembre prochain, selon un calendrier qui sera fixé avec la commission électorale en juin. D'ici là, l'équipe en place continue d'assurer la bonne gestion de l'institution. (Belga)