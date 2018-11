Elections 2018: le recomptage des voix est terminé à Wavre... et n'aura servi à rien

Les bulletins de vote des bureaux 7 et 8 de Wavre, qui avaient été dépouillés dans la nuit du 14 au 15 octobre par du personnel communal ayant pris la suite des assesseurs, ont été recomptés mardi après-midi dans les locaux de la DGO5 du Service public de Wallonie: il apparait que ce recomptage ne remet pas en cause la répartition des sièges, et donc la majorité absolue que la liste de la bourgmestre MR Françoise Pigeolet avait sauvé à six voix près.

La demande de recomptage avait été introduite par la liste CH+, et acceptée par le gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu. Ce dernier, présent lors du recomptage opéré mardi à Namur, a conclu, sur base du résultat de ces opérations, que la répartition des sièges fixée le 15 octobre dernier n'était pas modifiée.

Il ne s'agit toutefois pas encore de conclusions définitives: des vérifications de procès-verbaux doivent encore être opérées, avant une validation définitive des élections communales wavriennes qui interviendra entre le 12 et le 16 novembre.

Au total, quelque 4.000 bulletins ont été recomptés pour les deux bureaux visés. Trois erreurs ont été actées. Deux votes blancs ont finalement été attribués, l'un à la liste IC et l'autre au PS; et un bulletin enregistré comme favorable à Ecolo va finalement à la Liste du bourgmestre.

Comme aucun des bulletins n'augmente le nombre de votes pour la liste CH+ (à qui il manquait six voix pour priver la Liste du bourgmestre d'un siège), ces rectifications n'influencent pas le résultat final en terme de sièges, ce qui était le seul objet de la procédure en cours.