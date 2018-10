Elections 2018 - Sambreville : "Les électeurs ont salué notre bilan et notre projet"

(Belga) Grand vainqueur des élections à Sambreville, Jean-Charles Luperto s'est dit heureux de voir les électeurs "saluer le bilan et le projet du PS", sans tenir compte de ses problèmes privé.

Accusé d'exhibitionnisme dans les toilettes d'une station-service de Spy en 2014, le socialiste devra bientôt comparaitre devant le tribunal correctionnel de Namur. Les électeurs ne l'ont cependant pas sanctionné, puisqu'il passe de 4.137 à 4.924 voix de préférence. Le PS s'affirme par ailleurs avec désormais vingt sièges sur 29 (+2). "Je suis satisfait et rassuré", a affirmé M. Luperto. "Cette progression est un signal fort et il faut rappeler que nous avions seulement seize sièges en 2006." "Les 54,53% (+5,33%, NDLR) que nous avons obtenus attestent que les Sambrevillois adhèrent plus que jamais aux valeurs du PS", a-t-il ajouté. "Mes déboires judiciaires sont ce qu'ils sont, je serai très heureux de les voir éclaircis au tribunal. J'ai toujours contesté les faits qui me sont reprochés, leur matérialité et la façon dont ils sont présentés. Les citoyens me connaissent, ils savent qui je suis et je suis heureux qu'ils m'aient renouvelé leur confiance." (Belga)