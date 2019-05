Elections 2019 - Chambre: la N-VA reste le plus grand parti à Anvers malgré une forte avancée du Belang

(Belga) La N-VA reste le plus grand parti à Anvers, à l'issue des élections fédérales de dimanche, malgré une perte de plus de 8 points de pour cent. La percée du Vlaams Belang est importante.

La N-VA a perdu du terrain (-8,15%), mais reste la plus importante formation à Anvers avec 31,2% des voix. Le Vlaams Belang profite de ce recul en réalisant un score de 18,8% dans la province de son président Tom Van Grieken et de Filip Dewinter. Il progresse ainsi de 11,8 points de pour cent et devient la deuxième formation à Anvers. Le CD&V complète le podium, mais largement derrière, à 11,07% et devançant de peu Groen (11%). Open Vld est cinquième à 9,64%. Le Sp.a a encore perdu quelques plumes (-3,5%) et peine aujourd'hui à dépasser les 8%. Le PVDA de Peter Mertens le talonne avec 7,65%. (Belga)