Formation fédérale: la proposition du PS de former un gouvernement d'urgence ne vient pas au bon moment, selon Groen

La proposition du négociateur socialiste Paul Magnette de former un gouvernement d'urgence pour une durée d'un an n'est pas la bonne méthode et ne vient pas au bon moment, ont estimé vendredi les écologistes flamands. Groen souligne que les négociations pour former un gouvernement n'ont pas encore commencé. "Le PS se précipite constamment. La campagne est terminée, ce n'est pas la bonne méthode, ni le bon moment pour de telles idées", a brièvement réagi le parti. Du côté de la N-VA, aucun commentaire n'a été fait. "En ce qui concerne les formations, nous conservons la discrétion", a indiqué un porte-parole des nationalistes flamands. "Il y a parfois des propositions qui sont tellement hors sujet que les commenter n'a pas de sens", a pour sa part déclaré la présidente de l'Open Vld, Gwendolyn Rutten, sur Twitter.