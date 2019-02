Grand Baromètre: voici les vainqueurs des élections du 26 mai... si elles avaient lieu aujourd'hui

Au début du mois de février, un échantillon représentatif de 2550 Belges a répondu à une question simple: pour quel parti voteriez-vous si les élections fédérales, qui auront lieu dans exactement 100 jours, se déroulaient maintenant?



Les résultats de ce Grand Baromètre RTL - Le Soir, réalisé par Ipsos, mettent en avant une couleur en particulier, le vert. Au nord comme au sud en passant par Bruxelles, les écologistes connaissent une forte hausse, doublant leurs chiffres du dernier scrutin fédéral, celui de 2014.



Ecolo est la première force politique à Bruxelles, ce qu'il était déjà lors du Grand Baromètre précédent en décembre. En Wallonie, le parti se place derrière le PS et le MR (ce qui était déjà arrivé, il y a 20 ans). Mais c'est surtout en Flandre que les verts réalisent un bond spectaculaire, se hissant à la deuxième place, derrière l'indéboulonnable N-VA mais devant les partis traditionnels CD&V et Open VLD.



Pour le reste, on observe dans notre sondage politique que le départ de la N-VA et la chute du gouvernement fédéral n’ont pas provoqué de grands bouleversements dans la position de l’ancienne majorité suédoise: un recul léger de la N-VA, de l’Open VLD et du MR. Un léger bond du CD&V.

Au niveau des personnalités, Olivier Maingain reste le préféré à Bruxelles et Paul Magnette en Wallonie. En Flandre, Theo Francken se fait dépasser par son président de parti, Bart de Wever, après un an de leadership.





RÉSULTATS

Cette vague de 2550 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 995 en Wallonie, 996 en Flandre et 559 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale, a été réalisée du 5 au 11 février 2019. Les interviews ont eu lieu en ligne. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est de +/- 3,1 en Wallonie et en Flandre et de +/- 4,1 à Bruxelles.

Si de nouvelles élections fédérales avaient lieu dimanche prochain, pour quel parti voteriez-vous?

WALLONIE





(Entre parenthèse: le résultat au Grand Baromètre de décembre)

PS 24,3 % (24,9)

MR 19,4 % (20,7)

Ecolo 16,8% (13,5)

cdH 10,8% (11,3)

PTB 10,7% (13,1)

Parti populaire 5,4 % (6,2)

DéFI 4,3 % (4,2)

Droite Citoyenne 1,6 % (2,3)

Autre 6,7 (3,8)

BRUXELLES





Ecolo 19,9 % (18,3)

PS 15,9 % (15,4)

MR 15,3 % (18,2)

DéFI 12,5 % (14,4)

PTB-PVDA 7,5 % (5,8)

N-VA 6,4 % (5,3)

cdH 4,3 % (4,5)

Droite Citoyenne 2,8 % (1,4)

Groen 2,7 % (2,4)

...

FLANDRE





N-VA 27,4 % (28)

Groen 15,6 % (12,2)

CD&V 15 % (14,6)

Open Vld 12,7 (13,4)

Vlaams Belang 11,1 % (11,7)

PVDA 4,9 % (6,2)

Autre 2,3 (1,6)

TOP 3 des personnalités

Une série de personnalités politiques a été présentée avec la question suivante: "Pour chacune d'elles, voulez-vous indiquer si vous souhaitez la voir jouer un rôle important ou pas dans les prochains mois ?"

WALLONIE





1. Paul Magnette

2. Olivier Maingain

3. Elio Di Rupo

BRUXELLES





1. Olivier Maingain

2. Paul Magnette

3. Charles Michel

FLANDRE





1. Bart De Wever

2. Theo Francken

3. Charles Michel