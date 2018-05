Grève des fonctionnaires fédéraux: "ce ne sera pas une grève unique"

(Belga) Le syndicat socialiste ACOD (CGSP) fera aussi grève dans les services fédéraux le 30 avril prochain. Selon le secrétaire Services publics ACOD, Gino Hoppe, la journée du 30 avril ne sera pas un point final aux actions. "Ce ne sera pas une grève unique. Il y a un manque total de respect pour les fonctionnaires", dit-il.

La CSC a annoncé la grève jeudi à la grande surprise du syndicat socialiste. "Nous allions communiquer après les vacances de Pâques, c'est ce qui avait été décidé", explique M. Hoppe. "Nous avons décidé de cette action voici trois semaines." M. Hoppe trouve "bizarre" que la CSC communique et "n'exclut pas d'autres syndicats" à l'action. Pour le syndicat socialiste, le message est le même: le ministre Steven Vandeput mène "une mauvaise politique" et "n'a pas de respect pour les fonctionnaires". Il y aura des grèves dans plusieurs services publics fédéraux, "allant de l'Onem aux bureaux de perception des impôts". Le rail et bpost ne sont pas concernés par le mouvement. Le choix du 30 avril a été décrié par certains qui soulignent que les syndicats feront le pont entre le week-end et le 1er mai. "C'est toujours comme ça. Si on fait grève le vendredi, on nous dit que c'est pour avoir un week-end prolongé. Si on fait grève mercredi, c'est parce que les écoles sont fermées l'après-midi. Si l'on avait du respect pour les fonctionnaires, on ne ferait pas grève", conclut-il. (Belga)