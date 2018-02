Important incendie dans une carrosserie à Diest

(Belga) Un important incendie était en cours samedi soir dans une carrosserie située Leuvensesteenweg à Diest (Brabant flamand), indiquent les pompiers locaux.

Les hommes du feu ont été appelés vers 19h00 et ont été confrontés, à leur arrivée sur place, à un feu violent. Ils éprouvent des difficultés à maîtriser le sinistre, des peintures et des solvants se trouvant dans le bâtiment. L'incendie provoque en outre le dégagement d'une épaisse fumée. Les riverains ne peuvent ainsi pas ouvrir portes et fenêtres et il est recommandé aux automobilistes d'éviter la Leuvensesteenweg. Il n'y aurait pas de blessés, d'après les pompiers. (Belga)