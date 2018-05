L'allongement de la formation initiale des enseignants reporté à 2020

(Belga) La réforme de la formation initiale des enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles n'entrera pas en vigueur pour la rentrée 2019 mais 2020, a indiqué mercredi le ministre de l'Enseignement supérieur Jean-Claude Marcourt, sur les ondes de La Première (RTBF).

"Ce sera pour 2020, nous sommes beaucoup trop près aujourd'hui de la rentrée 2019, et c'est une réforme fondamentale", a-t-il répondu à la question de l'entrée en vigueur de cette réforme. "Et nous ferons en sorte d'accompagner l'ensemble des hautes écoles et des universités concernées pour que ce soit le plus harmonieux possible, il est tout à fait essentiel de bien préparer cette réforme", a-t-il justifié. Annoncée depuis une dizaine d'années déjà, la réforme vise notamment à porter de trois à quatre ans la formation des instituteurs et des régents en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais en raison de profondes divergences entre partenaires de majorité PS et cdH ces derniers mois, la rédaction du projet de décret a mis bien plus de temps que prévu, si bien que le texte n'a à ce jour toujours pas été présenté au Parlement pour examen et adoption. La semaine dernière, l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES), l'organe de pilotage de l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, a préconisé de reporter d'un an l'entrée en vigueur de la réforme initiale des enseignants, soit en septembre 2020. (Belga)