La CSC dépose un préavis de grève dans les recyparcs

(Belga) La CSC Services publics appelle à la grève à partir du 6 avril prochain et ce, pour une durée d'un mois dans tous les recyparcs wallons, apprend-on mercredi. C'est l'annonce d'une probable réouverture (partielle) des parcs à conteneurs la semaine prochaine qui a échauffé les esprits.

La CSC Services publics s'oppose formellement à cette décision et ce, pour plusieurs raisons. "Il ne s'agit pas d'une mission essentielle des services publics; les préposés des parcs à containers ne disposent d'aucun équipement de protection individuel dans l'exercice de leur fonction et le Conseil national de sécurité prolonge les mesures de confinement jusqu'au 19 avril inclus", liste le syndicat. "Il se pourrait que, suite à cette grève, des membres du personnel soient par conséquent absents", prévient la CSC. Du côté de la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo), on déclarait mardi qu'un plan de réouverture était à l'étude et que les modalités étaient en cours de rédaction en vue d'un passage devant le gouvernement wallon mercredi. (Belga)