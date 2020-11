Le gouvernement wallon planche sur un second programme de soutien au secteur touristique

(Belga) Le gouvernement de Wallonie a examiné vendredi en première lecture le second programme de soutien d'urgence à destination des opérateurs du secteur touristique du sud du pays.

Selon la ministre du Tourisme, Valérie De Bue (MR), ce second plan comprend des mesures d'aide adaptées aux réalités des acteurs du secteur. Elles sont accompagnées de démarches administratives simples et rapides. Il s'agit notamment d'un soutien financier aux hébergements de terroir reconnus et d'une capacité de plus de dix personnes. Ceux-ci sont en grande majorité exploités par des propriétaires en personne physique sans statut juridique et n'ont pas pu bénéficier des mesures d'aides économiques précédentes. Quelque 1,2 million d'euros seront consacrés au paiement d'une aide forfaitaire de 2.500€ par hébergement concerné. Au programme également, une aide financière aux attractions touristiques pour les frais d'entretien et le maintien en l'état des infrastructures pendant la période de fermeture au public entre le 1er novembre et le 13 décembre prochain. Celle-ci sera entre autres calculée sur base du taux de fréquentation 2019 de l'attraction touristique avec un montant forfaitaire minimum de 500 € et maximum de 25.000 € pour un budget total de plus de 798.000 €. Enfin, la ministre du Tourisme annonce un soutien financier aux associations de tourisme social pour les frais d'entretien et le maintien en l'état de leurs infrastructures pendant la période de fermeture au public entre le 1er novembre et le 13 décembre. Celle-ci sera notamment établie sur base du nombre de lits de l'hébergement. Le budget qui y sera consacré approche 400.000 €. "Le secteur touristique représente un poids économique important. C'est plus de 80.000 emplois et 4,1 % du PIB de la Wallonie. Il est primordial de lui apporter un soutien de crise. Ces mesures viennent s'ajouter à celles prises par le ministre de l'Economie, Willy Borsus. Au total, plus de 18 millions d'euros ont été débloqués par le gouvernement de Wallonie pour soutenir le secteur touristique depuis le début de la crise sanitaire," a commenté Valérie De Bue à l'issue de la réunion. Les informations pratiques relatives à l'octroi des nouvelles aides seront accessibles sur le site relance.tourismewallonie.be dès le 23 novembre. (Belga)