Manifestation pour le pouvoir d'achat - Les réseaux TEC, Stib et De Lijn fortement perturbés lundi

(Belga) Les syndicats promettent une "démonstration de force" lundi à Bruxelles en faveur du pouvoir d'achat. En conséquence, les réseaux de transports publics régionaux TEC (Wallonie), Stib (Bruxelles) et De Lijn (Flandre) seront fortement perturbés.

En Wallonie, le TEC annonce sur son site internet un service supprimé en Brabant wallon et réduit dans le Hainaut et dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Des listes des voyages supprimés ont été publiées sur le site internet letec.be. A Bruxelles, la Stib s'attend à un réseau fortement perturbé lundi et invite les voyageurs à prévoir des alternatives aux transports publics. La société bruxelloise de transports public informera sur l'état du réseau dès 06h00 du matin tant sur son site internet que sur les réseaux sociaux. En Flandre, 60% des bus et 40% des trams circuleront, annonce De Lijn. La proportion sera plus élevée à Gand avec aussi 60% des trams en service. À l'inverse, seuls 50% des véhicules circuleront à Anvers. De Lijn conseille aux voyageurs de consulter dès à présent le planificateur d'itinéraire sur le site internet ou l'application mobile. Huit trains supplémentaires seront par contre affrétés par la SNCB, qui ne devrait pas être concernée par la grève. (Belga)