Olivier Maingain propose une solution pour redonner du pouvoir d'achat: "Cette réforme pourrait être votée"

Olivier Maingain était l'invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL TVI. Le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert et ancien président du parti DéFI a notamment été interrogé sur l'inflation et les difficultés rencontrées par les citoyens.

Pascal Vrebos: La mesure pour vous qui serait efficace, ce serait quoi?

Olivier Maingain: Une réforme fiscale ambitieuse.

Pascal Vrebos: Ça c'est global. Mais tout de suite.

Olivier Maingain: Non non. Ce gouvernement est en place depuis suffisamment de temps pour avoir préparé cette réforme fiscale.

Pascal Vrebos: Mais vous, vous n'avez pas une petite idée?

Olivier Maingain: Si, bien entendu, et nous la défendons depuis très longtemps dans mon parti. Déjà dans notre programme initial. C'est de dire que jusqu'à au minimum l'équivalent de 1.500€ nets par mois, vous êtes exonéré de tout impôt à l'État. Pourquoi? Parce que les 1.500€, c'est ce qu'on considère comme le seuil de pauvreté. Vivre avec moins de 1.500€, c'est vivre avec beaucoup de contraintes et avoir peu de marge de manœuvre. Si vous avez encore l'obligation, comme c'est le cas maintenant, de payer un impôt sur ces 1.500€, votre pouvoir d'achat est tout à fait affaibli. Cette réforme-là, d'exonération de tout impôt pourrait être votée, indépendamment même d'une réforme fiscale plus globale. C'est vrai que ça a un coût. J'entends que des pistes sont proposées. Quel est le problème en Belgique? C'est qu'il n'y a pas une égalité d'imposition et de progressivité d'impôt selon les types de revenus. Or, il faut partir du principe que quelque soit la source de votre revenu, un euro doit être taxé de la même manière. Voilà le vrai problème fiscal, de l'égalité fiscal. C'est parce qu'il n'y a pas d'égalité fiscale dans ce pays qu'on n'ose pas redonner du pouvoir d'achat aux revenus les plus faibles et moyens.