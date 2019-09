Plus aucune nouvelle route en Wallonie ? FAUX

Willy Borsus, le Ministre-Président wallon sortant et négociateur pour le MR, était l’invité de Bel RTL ce matin. Il a fortement nuancé un des axes annoncés hier lors de la présentation des accords de gouvernement en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles : oui, il y aura quand même des nouvelles routes créées…

"Il est écrit effectivement qu’il n’y aura pas de nouvelles routes au-delà du plan infrastructures qui a été décidé dans ce gouvernement, sauf lorsqu’il y a un besoin de connexion à un hôpital, pour des raisons de sécurité, ou notamment pour des raisons économiques, par exemple de connexion à une zone d’activité", a déclaré Willy Borsus. Les entreprises de travaux publics peuvent donc être rassurées.





Transports en commun et rénovations



Pour ce qui est de la connectivité des zones rurales, par contre, le nouveau gouvernement wallon table sur différentes mesures autres que la création de nouvelles routes. "On investit beaucoup dans le futur, dans les transports en commun. C’est important d’offrir des services aux gens qui soient adaptés. Et aussi dans le renouvellement, c’est-à-dire dans l’entretien de nos équipements. On a besoin de ça en Wallonie, vous le voyez tous les jours en traversant notre Région."