Pour faire face à la crise, De Wever plaide pour un gouvernement d'urgence d'une année

Pour faire face à la crise liée au coronavirus, le président de la N-VA, Bart De Wever, a plaidé, samedi, pour qu'un gouvernement d'urgence soit mis en place durant une année. "Des mesures de soutien de plusieurs milliards sont nécessaires pour l'économie et les indépendants. Les directions des partis doivent désormais se concentrer là-dessus", a-t-il déclaré sur VTM Nieuws.

Le président du sp.a, Conner Rousseau, a quant à lui souligné que quelque chose devait se passer ce samedi. "Si rien ne bouge aujourd'hui, il n'y aura rien lundi et ce serait inacceptable", a-t-il tweeté en français. Lundi, Patrick Dewael et Sabine Laruelle sont attendus chez le Roi pour leur rapport final. "Assez des vetos et des égos. Si chacun veut montrer un peu de bonne volonté, il peut se passer quelque chose aujourd'hui", a poursuivi M. Rousseau. Vendredi, il est apparu que la N-VA et le PS menaient des discussions pour former un gouvernement d'urgence, poussés par la crise du coronavirus et le dérapage budgétaire. Mais les avis sont partagés sur les chances qu'un tel attelage aboutisse.