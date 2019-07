Raoul Hedebouw (PTB) voudrait un Tour de France toute l'année: il explique pourquoi

Le Tour de France s'est élancé de Belgique cette année. Plus de 10 millions d'euros ont été investis par les pouvoirs publics belges pour accueillir un tel événement. Pour l'occasion, les transports en commun bruxellois ont été rendus gratuits pour tous les usagers. Une excellente idée selon le PTB.

Invité de la rédaction de Bel RTL ce matin, Raoul Hedebouw, le porte-parole du PTB, s'est exprimé sur le sujet. "On peut accueillir ce Tour de France, sans tout ce bling-bling, ce marketing. Par contre, le Tour de France est quelque chose de génial. Dans les années 70' et 80', c'était déjà quelque chose de très populaire. (…) Il ne faut pas investir 13 millions. Pourquoi il (le Tour de France) ne viendrait pas comme ça chez nous? Pourquoi on devrait leur donner du pognon? C'est un sport tellement populaire. Quand je vois que ce week-end les transports en commun ont été rendus gratuits sur l'ensemble du territoire de Bruxelles… qu'on fasse cela toute l'année. Un Tour de France toute l'année, voilà ce que voudrait le PTB."