Seules 4% des gares réellement accessibles aux personnes handicapées

(Belga) Seules 21 gares belges sur 546 remplissent les conditions décrites par la SNCB pour qu'une personne à mobilité réduite puisse s'y rendre en toute autonomie, soit même pas 4%, selon les calculs du Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles (Cawab), relayés mardi par La Libre.

Dans un courrier envoyé lundi à François Bellot, ministre de la Mobilité (MR), le Cawab ainsi qu'une cinquantaine d'associations réclament une meilleure accessibilité aux gares, aux quais et aux trains. Le serviced'assistance aux personnes à mobilité réduite a bien été renforcé l'année dernière, rappelle La Libre. Le nombre de gares où l'assistance personnelle peut-être demandée est passé de 18 à 41, notamment. Mais, dénonce le collectif, de nombreuses anomalies persistent. Ainsi, 21 gares sont intégralement accessibles aux PMR et proposent aussi l'assistance personnelle pour permettre à ces personnes de monter dans le train. 94 gares n'ont pas d'accessibilité intégrale, mais proposent une assistance. 70 gares ont l'accessibilité intégrale, mais pas l'assistance personnelle. Et 361 n'ont ni l'un ni l'autre. Le Cawab demande qu'un audit soit réalisé sur l'ensemble du réseau ferré et publié annuellement. Il invite également le ministre Bellot à mettre sur pied un plan stratégique d'accessibilité afin de garantir que les promesses soient tenues. (Belga)