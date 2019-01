Un centre pour demandeurs d'asile va ouvrir à Jambes

(Belga) Un centre pour demandeurs d'asile ouvrira le 1er février à Jambes, indique mercredi la Croix-Rouge, confirmant une annonce faite par RTL Info.

Ce sont 250 places qui seront disponibles dans un premier temps et à terme l'objectif est d'en proposer 500. L'ouverture de ce nouveau centre répond à une forte demande. "Actuellement, le taux de remplissage des autres structures en Belgique est de presque 100%", souligne Renaud Mommaerts, directeur opérationnel du département accueil des demandeurs d'asile de la Croix-Rouge. "C'est Fedasil qui nous a proposé ce site et il correspond tout à fait à ce que nous recherchons." Jusqu'à fin 2018, la caserne de Jambes était encore occupée par la Défense, à qui elle appartient toujours. Les derniers détails relatifs à sa mise à disposition seront réglés dans les jours qui viennent. Une réunion publique sera organisée prochainement afin d'informer les riverains, précise la Croix-Rouge. Un comité d'accompagnement va également être mis en place afin d'assurer une bonne cohabitation entre les demandeurs d'asile et la population namuroise.