"Mon fils vit en kot, a-t-il droit aux aides énergie fédérales?" Notre journaliste vous explique

"Mon fils vit en kot, a-t-il droit aux aides énergie fédérales?", demande Frédéric via le bouton orange Alertez-nous. Le gouvernement fédéral octroie une prime de 135 euros pour le gaz et 61 euros pour l'électricité par mois, en novembre et décembre.

Eh bien... pour un kot, NON. Un ménage n'a droit qu'à un seul forfait de base. Ces primes gaz/électricité sont prévues pour les clients résidentiels POUR leur résidence principale. Donc si le fils de Frédéric n'est pas domicilié à son kot, c'est bien les parents qui bénéficient de la prime pour leur domicile familial.

Il y a d'autres solutions? Des aides aux étudiants?



OUI. Des aides financières, comme des allocations d'études, des aides au logement aussi. Un soutien aussi matériel. Par exemple : des aides alimentaires, du prêt de fournitures... Mais aussi un soutien et un accompagnement, notamment pour trouver un job d'étudiant.

Des aides bien utiles quand on sait que deux tiers des étudiants ont modifié leur comportement face à la crise de l’énergie.