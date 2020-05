Pour patienter durant ce confinement, certains cafetiers, qui espèrent une réouverture prochaine, tentent de se réinventer. Certains développent notamment des services de livraison.

Le concept est pour le moins novateur en cette période de confinement. Un bar à domicile furtif qui reste quelques minutes à peine sur un site privé.

"Le bar à domicile comme ça... Venir directement proposer une bière à domicile, en cette période de confinement, ça tombe vraiment à point nommé, je trouve", sourit Alexandre, interrogé par nos journalistes Julien Crête et Xavier Preyat.

Pour cette première, une obligation: le respect des règles sanitaires, un temps de livraison limité et des bières servies en gobelet. "C'est vraiment l'idée. Donc les gens sont en famille, à deux, trois, quatre peut-être mais voilà, nous on vient chez eux sans faire d'attroupement pour vraiment rester en comité restreint", explique Tom Mariaule.

Pour ce cafetier et son collègue loueur de caravanes, l'initiative est plutôt symbolique. C'est avant tout une volonté de maintenir le cap et un lien avec les clients dans un contexte compliqué. "Bien sûr, on est inquiet, on ne sait pas trop comment ça va se passer. J'ai entendu la date du 8 juin pour la réouverture des commerces mais bon avec certaines contraintes. On essaie d'avancer et de faire comme on peut", ajoute Tom Mariaule.

Et pour sortir la tête de l'eau, d'autres cafetiers spécialisés dans les cocktails ont inventé le pack à emporter à destination des privés ou des professionnels. Chaque semaine, entre 80 et 100 packs sont écoulés. C'est une autre réalité du moment. "Le gros problème, c'est que pendant ces six semaines sans activités, il n'y a eu aucune rentrée, ça fait vite des dettes qui montent à plus de 30.000 euros donc on n'a pas eu trop le choix que de créer ce concept pour apurer ses dettes", précise Kevin Delathuy, responsable d'un bar à cocktails.

Les boxes sont livrés pour deux à huit personnes. Le prix est compris entre 25 et 75 euros. De quoi réjouir Quentin, restaurateur: "L'activité est assez rude ces journées-ci donc ça va être l'occasion en famille de profiter de l'un ou l'autre cocktail".

Remplis de questions, ces cafetiers attendent le feu vert pour leur réouverture.