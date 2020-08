Belcar - Thiers/Van Hooydonk/Magnus (Norma) remportent la première course à Zolder

(Belga) La Norma des Belges Hans Thiers, Jeffrey Van Hooydonk et Gilles Magnus a remporté ce dimanche la première course du Belcar Endurance Series à Zolder.

La première course de la saison Belcar a donc pu avoir bel et bien lieu ce dimanche à Zolder. Une course de trois heures assez indécise et qui a vu la Norma de Hans Thiers/Jeffrey Van Hooydonk/Gilles Magnus s'imposer, emmenant d'ailleurs un triplé Norma dans la classe Belcar 1 et au classement général. Ils se sont imposés avec 8 secondes d'avance sur Bert Longin/Stienes Longin/Christoff Corten (Bel/Bel/Bel) et 31 secondes sur Thomas Piessens/Tim Verbergt (Bel/Bel). Quatrième du classement général, la Lamborghini de Dylan Derdaele et Nicolas Saelens s'est imposée en Belcar 3. Elle a devancé la Porsche de John et Ugo De Wilde qui s'est elle imposée en Belcar 2. Seule engagée en Belcar 4, la BMW de Koen De Wit a terminé au 8e rang du classement absolu. Un seul concurrent était également engagé en Belcar 6 où la BMW de Jo Lammens/Gilles Puelings/Jerse Janes a terminé 13e. Enfin, victoire en Belcar 5 pour l'Audi de Joël Uylebroeck/Peter Van Delm/O'Neill Muth. A noter que Tom Boonen (Norma) a abandonné après l'accrochage de son équipier Tim Joosen. (Belga)