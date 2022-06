Brussels Airlines: faut-il s'attendre à de nouvelles actions cet été ?

Les syndicats de Brussels Airlines ont menacé lundi la direction de la compagnie aérienne de nouvelles actions du personnel dans un "futur proche", alors que vient de se terminer une grève de trois jours des pilotes, des stewards et des hôtesses. Ils dénoncent l'attitude de l'entreprise, qui n'est disposée à négocier sur la charge de travail qu'à partir de la fin août alors qu'eux demandent à reprendre la discussion dès que possible, vu l'urgence. Dans ce contexte, CNE/ACV Puls, Setca/BBTK et CGSLB/ACLVB ne peuvent pas garantir la paix sociale dans l'immédiat, préviennent-ils ainsi.