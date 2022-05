Comment profiter de sa balade à moto en toute sécurité ? "L'important, c'est d'être protégé"

Pour de nombreux motards, le beau temps est l'occasion idéale pour faire une longue balade. "C'est une passion, je ne saurais pas m'arrêter je vous l'avoue, c'est un vrai plaisir la moto" dit l'un d'entre eux. Jean, en revanche, roule pour la toute première fois : "L'accélération, la vitesse, c'est une tout autre sensation que la mobylette et j'aime vraiment bien".

Pour que la balade soit parfaite cependant, il ne faut jamais oublier sa sécurité. "Moi je vérifie toujours la pression des pneus notamment. Il faut partir avec le plein et avoir une moto en ordre c'est fondamental", explique un habitué.

Un bon équipement sera très important aussi, malgré la chaleur : "L'important c'est d'être protégé, pas rouler en t-shirt, même s'il fait chaud !" dit un autre, en enfilant son blouson de moto.

Il faut être vigilant

Certains clubs de motards ont même des capitaines de route. Ils sont là pour assurer la sécurité de leurs camarades. Marc en est un : "Aujourd'hui, on ferme tous les carrefours, toutes les priorités de droites, tous les ronds-points" détaille-t-il. "Et même quand un carrefour est bloqué par la sécurité, on regarde quand même s'il n'y a rien, il faut être vigilant" ajoute le président du club.

Selon l'Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR), les accidents de moto sont deux fois plus graves par temps sec. Il y a plus de conducteurs sur la route, et certains d'entre eux ont parfois moins d'expérience, d'où l'importance d'adopter une conduite préventive : "C'est essayer d'anticiper ce que l'automobiliste va faire", clarifie Jean-Marie Jorssen, le président de Fedemot.

Pour les automobilistes, le bon réflexe est de respecter les indications des capitaines de route et d'éviter toute distraction au volant.