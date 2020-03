Coronavirus en Belgique: le parc du Château de La Hulpe, pris d'assaut en plein confinement, a été fermé

Le coronavirus en Belgique nous contraint au confinement, mais il semble que de nombreuses personnes aient profité du beau temps pour partir prendre l'air dans un autre quartier, quitte à braver les interdictions.

"Je suis abasourdi par la bêtise des gens", voilà le message que Christophe Dister, le bourgmestre de La Hulpe, a publié cet après-midi sur Facebook, après avoir constaté que "des centaines de Bruxellois abrutis", selon les dires du mayeur, se sont rendus au parc en cette période de confinement. "On dit depuis des jours de rester chez soi et de sortir dans l'environnement proche de son domicile", rappelle-t-il, indiquant qu'il a fait fermer le parc.

Une photo, postée sur un groupe d'habitants de la commune, montre les voitures garées le long du domaine.



©Facebook - Vé Vm (?La Hulpe village)

"Il ne s'agit pas de flâner dans les parcs"

Pourtant, hier encore, les autorités continuaient de marteler le même message. "On reste à la maison. Les sorties sont autorisées évidemment pour aller au travail, pour aller faire ses courses. Vous connaissez les magasins qui restent ouverts. Cela veut dire qu'après l'activité, on rentre directement chez soi, et il ne s'agit pas de flâner dans les parcs, même s'il faut beau". La Première ministre Sophie Wilmès avait rappelé ces règles avant le retour du soleil ce week-end.

Le message est clair: seuls les déplacements pour des motifs essentiels sont autorisés, et tout rassemblement interdit.