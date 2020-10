Lors du point presse du centre de crise, le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem a annoncé une mauvaise nouvelle potentielle. L’augmentation probable dans les prochains jours et semaines des hospitalisations de patients particulièrement à risque : les plus de 90 ans.

"Ce qui nous inquiète plus, c’est que si le taux d’infection est toujours significativement important chez les 20 à 30 ans, on glisse de plus en plus vers les personnes plus âgées à un point tel qu’actuellement, le taux d’infection le plus élevé par rapport au nombre de personnes dans la tranche d’âge est chez les plus de 90 ans. Et donc comme vous le savez, ceci implique que potentiellement, nous risquons d’y connaitre des hospitalisations dans les jours qui viennent", a-t-il expliqué.

Il a aussi ajouté que "la majorité des cas actuellement sont dans la population de 30 à 60 ans et donc dans ce groupe-là, on a aussi un risque d’hospitalisation comme vous le savez".

