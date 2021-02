Coronavirus en Belgique: plus d'un tiers des infections sont causées par le variant britannique

Ce vendredi, lors de la conférence de presse coronavirus, le porte-parole interfédéral a détaillé les données disponibles concernant les variants du covid. Pour les deux dernières semaines, on estime que 37,4% des infections sont causées par le variant britannique. "Cette présence du variant britannique (un gros tiers des cas, donc), montre une légère augmentation par rapport à la semaine précédente, mais qui est moindre que celle qu’on a pu craindre", estime l’infectiologue.

4,6% des infections sont liées au variant sud-africain. Quant au variant brésilien, qui vient d’être détecté sur notre territoire, en faible quantité : 8 cas ont été reconnus jusqu'ici.

Les variants, une loi de la nature

Yves Van Laethem a rappelé qu'il était tout à fait normal, dans le monde de la virologie, et encore plus dans le cas des virus à ARN (comme c'est le cas du coronavirus), de voir apparaître des mutants. "Il est une loi de la nature que survit celui qui a des avantages sur un autre. Un des avantages potentiels d'un mutant, c'est d'avoir une meilleure facilité pour contaminer, se propager et se multiplier".

On voit dans beaucoup de pays (comme en Angleterre, par exemple), que le variant prend petit à petit plus de place. "Il est fort probable que ce variant, comme peut-être d'autres variants, occupe petit à petit le terrain et repousse les anciennes formes de souches virales à une minorité des cas".

Plus contagieux... et plus virulent ? On ne sait pas

La majorité des auteurs scientifiques s'accordent à dire que le variant britannique est plus contagieux. Mais on ne sait pas encore s'il est plus virulent: "Les données anglaises, qui montrent dans certains sous-groupes de personnes une augmentation des hospitalisations et des séjours en soins intensifs sont toujours l'objet de discussions".

Coronavirus en Belgique : où en est l'épidémie ce vendredi 19 février ?