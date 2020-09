Le nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus en Belgique continue d'augmenter fortement. Au cours des 7 derniers jours, on a compté en moyenne 978 nouvelles contaminations, rapporte Sciensano, l'institut de santé publique belge, vendredi par la voix de son porte-parole Yves Van Laethem. C'est une hausse de 74% par rapport à la semaine précédente au cours de laquelle 562 nouvelles infections étaient détectées quotidiennement.

Van Laethem précise: "Actuellement, nous avons plus de données concernant le nombre de tests effectués en Belgique. La semaine dernière, nous avions en moyenne plus de 30.000 testes effectués par jour. Le pourcentage des tests positifs a une signification sur la circulation du virus. Ce pourcentage est actuellement de 3,2 % sur l'entièreté du pays, il était encore de 2,5 % il y a deux semaines. Il y a donc clairement une augmentation du pourcentage de tests positifs. Ceci indique donc bien que le virus circule plus et que l'augmentation du nombre de cas actuellement n'est pas uniquement liée au fait qu'on a une dépistage plus intensif de la population. Cette circulation plus intense du virus est également montrée par l'augmentation du nombre d'hospitalisations de manière tout à fait significative puisque si on avait 22 admissions il y a deux semaines, on aujourd'hui 39 admissions par jour, ce qui fait 75 % de plus. L'augmentation de ces admissions se fait dans l'entièreté du pays avec Bruxelles et Anvers en tête, ce biais venant peut-être parce qu'il y a plus de lits disponibles dans ces deux grandes villes. Le taux de mortalité continue actuellement de fluctuer autour des 2 à 3 décès à déplorer par jour, ceci est un taux relativement stable actuellement et donc il n'y a pas encore d'impact de l'augmentation des nouvelles admissions à l'hôpital sur le taux de mortalité. C'est réellement le seul point positif des chiffres du jour".