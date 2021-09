Covid Safe Ticket en Wallonie: quand sera-t-il élargi? La réponse d'Elio Di Rupo

Une grande décision est attendue ce jeudi concernant la mise en place du Covid Safe Ticket en Wallonie. Le gouvernement wallon devrait décider la manière dont il s'appliquera au sud du pays. D'après Elio Di Rupo, le pass sanitaire sera en application d'ici une vingtaine de jours. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé sur nos ondes ce jeudi matin. Il l'invité de 7h50 au micro de Fabrice Grosfilley.

Où ? Quand ? Comment ? Ce sont encore des questions qui restent sans réponse pour le moment concernant le Covid Safe Ticket en Wallonie. Ce jeudi, le gouvernement wallon devrait décider de sa mise en place au sud du pays. Mais le souhait d'Elio Di Rupo, Ministre-président de la Région wallonne, est que le pass sanitaire soit utilisé de la même manière qu'à Bruxelles. Questions de facilité, selon lui. "Normalement, après les déclarations des uns et des autres, tout à l'heure, nous devrions pouvoir décider comment on utilise le Covid Safe Ticket", a-t-il déclaré ce jeudi matin, au micro de Fabrice Grosfilley.

Un plus grand confort

Il le rappelle, son utilisation permettrait un grand confort pour les citoyens. "Si, par exemple, nous allons dans une discothèque et que tout le monde est vacciné, c'est clair que vous avez un confort, c'est-à-dire une réduction considérable de la circulation du virus et normalement, personne ou quasi personne ne devient malade."

Si la mesure vise essentiellement à protéger les citoyens dans un certain nombre de lieux, elle a également pour but d'inciter les gens à se faire vacciner. "D'un autre côté, ça les incite aussi à se faire vacciner. Mais je connais les discours de celles et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Moi-même, je suis un des tous grands partisans des libertés individuelles. Mais, en l'occurrence ici, je dois rappeler que la maladie conduit à la mort, conduit à l'hôpital, et même si on ne meurt pas ou qu'on ne va pas à l'hôpital, la maladie a des conséquences longues et terriblement invalidantes durant une longe période", dit-il.

Ce sera quand même plus facile pour tout un chacun.

Dans la liste retenue par le gouvernement fédéral et les régions, les centres commerciaux ne font pas partie des lieux où le pass sanitaire sera requis, affirme-t-il. "Mon point de vue est que dans toute la mesure du possible, dans l'espace francophone, nous devons faire la même (qu’à Bruxelles, Ndlr), parce que ce sera quand même plus facile pour tout un chacun."

Le ministre-président a terminé par annoncer un délai envisageable pour la mise en place de ce Covid Safe Ticket. "Dans une vingtaine de jours". Cela doit en effet encore passer au parlement et des dispositions légales doivent encore être prises. Après cela, le Conseil d'Etat et l'Autorité sur la protection des données devront encore être consultés. Le pass sanitaire pourrait donc être en application d'ici la mi-octobre en Wallonie.