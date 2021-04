Excédé par l'absence de perspective sur les réouvertures de salles en Belgique, le monde du spectacle vivant se rebiffe: deux théâtres bruxellois sont occupés, un autre va reprendre ses représentations sans attendre le feu vert des autorités. A la différence des musées qui ont rouvert, les salles de spectacle sont fermées depuis fin octobre en raison de la pandémie, et aucune date n'a été fixée pour un retour du public.

Le directeur artistique du Théâtre royal flamand de Bruxelles (KVS), Michael De Cock a d'ores et déjà annoncé la programmation d'un spectacle pour le 26 avril, sans attendre l'annonce d'une réouverture par les autorités. Les mesures de restriction sont en vigueur jusqu'au 25 avril, et pour la suite des décisions sont attendues, probablement la semaine prochaine. "On a vu des trains pour la mer blindés. On s'est dit que ce n'était pas juste", justifie le directeur.

Ventilation, gel hydroalcoolique, rangées et chaises vides pour séparer les spectateurs, fléchage au sol... La jauge sera entre 50 et 100, estime-t-il, pour une capacité de 500 places.