80 lieux culturels annoncent rouvrir dès le 30 avril, peu importe les décisions des autorités

Théâtres, cinémas, centres culturels ou encore festivals sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. A la veille d'un Comité de concertation (Codeco) décisif, le collectif de défense du secteur culturel StillStanding nous transmet une annonce: 80 lieux culturels vont rouvrir leurs portes dès le 30 avril. "Nous avons décidé de vous accueillir à nouveau après 6 mois de fermeture [...] Entre le 30 avril et le 8 mai, il y aura chaque jour en Belgique des activités culturelles: projections, spectacles, concerts, débats, performances, répétitions publiques…", précise le communiqué de presse. "Pendant ces 9 jours, certains opérateurs vous accueilleront dans leurs salles, d’autres en

extérieur. Tous le feront dans le respect des protocoles sanitaires décidés par les pouvoirs publics et appliqués entre juillet et octobre 2020 (port du masque, gel hydroalcoolique, distances et sièges vides entre chaque bulle…)", ajoute le collectif.

Et si les activités culturelles restent interdites?

Le groupement de travailleurs de la culture avance deux scénarios possibles à l'issue du Codeco. Soit les autorités décident d'autoriser la reprise des activités culturelles. Dans ce cas, les événements annoncés se feront dans un cadre légal. "Si, au contraire, la reprise culturelle reste conditionnée à un calendrier arbitraire, à de énièmes expériences tests ou à des paramètres épidémiologiques auxquels d’autres secteurs ne sont pas soumis, nous maintiendrons notre programmation", affirme StillStanding.

Si les événements culturels restent interdits à l'issue du Codeco, le collectif dit espérer "que bourgmestres et procureurs n’interdiront pas cette action politique commune, juste, responsable et nécessaire face à une situation arbitraire qui ne peut plus durer". "Quoiqu’il en soit, nous avons des arguments juridiques de poids et nous contesterons les éventuelles amendes, solidairement, qu’elles soient adressées aux organisateurs·rices, aux spectateurs·rices ou aux artistes", précise le communiqué.

Nous répétons depuis des mois, sans être entendus, qu’il faut arrêter d’opposer les secteurs

Dans sa communication, le collectif avance trois raisons à son action. "Nous voulons sortir de cette logique destructrice qui sacrifie les activités porteuses de sens, de débat et de lien social [...] Parce que nous répétons depuis des mois, sans être entendus, qu’il faut arrêter d’opposer les secteurs et que toutes les activités humaines doivent pouvoir reprendre de manière proportionnelle", précise StillStanding. Le collectif estime également que la culture assume "des missions de service public. Enfin, le groupement précise ne pas sous-estimer la dangerosité du virus. "Mais nous rappelons que les expériences et les études montrent que l’ouverture des lieux de culture n’a qu’un impact minimal sur les courbes de contamination face aux effets attribués aux activités des entreprises, des commerces et des services".

Le Premier ministre annonce des événements-tests la semaine prochaine

Lors de la séance plénière de la Chambre ce jeudi après-midi, le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé que des événements-tests seraient organisés dès la semaine prochaine. Il n'a cependant donné aucune précision sur leur nombre ou sur les modalités des expériences.

Voici la liste des participants à l'action de StillStanding en date de ce jeudi 22 avril: