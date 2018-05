De plus en plus d'élèves wallons étudient en Flandre: découvrez de quelles communes wallonnes ils viennent

De plus en plus d'élèves wallons effectuent leur scolarité dans des écoles flamandes, écrivent mercredi les journaux Sudpresse. Dans le secondaire, le nombre est en augmentation de 20% sur les 10 dernières années.

En tout, 10.000 élèves wallons étudient en Flandre, contre 7.700 Flamands en Wallonie, selon une étude sur ces "crossovers" en Belgique réalisée par Maxim Proesmans pour l'Université de Liège. Durant l'année scolaire 2016-2017, 6.036 élèves originaires du sud du pays étaient inscrits dans une école primaire flamande et 3.838 dans le secondaire.



Les chiffres sont stables pour le primaire, mais sont en augmentation de 20% pour le secondaire en 10 ans.



Les étudiants flamands qui étudient en Wallonie sont au nombre de 7.669.



De nombreux Flamands sont par ailleurs inscrits dans des écoles francophones de la Région bruxelloise (22.141).



Les provinces du Hainaut et de Brabant wallon sont les plus représentées dans les écoles du nord du pays. Le top 10 des villes wallonnes qui envoient le plus d’étudiants en Flandre est le suivant : Mouscron, Tubize, Lessines, Enghien, Comines-Warneton, Grez-Doiceau, Braine-l’Alleud, Mont-de-l’Enclus, Beauvechain, Jodoigne.



Pour expliquer cette tendance à la hausse, Maxim Proesmans invoque l'attrait du néerlandais, mais aussi les études européennes Pisa, selon lesquelles les élèves sont mieux formés dans l'enseignement flamand.