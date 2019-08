De plus en plus de gens réservent dès maintenant leurs vacances d’hiver: quel avantage?

Les vacances d'été ne sont pas encore terminées que certains pensent déjà aux suivantes…

Ils sont à peine rentrés de vacances qu’ils pensent déjà aux suivantes. Et certains les ont déjà réservées. Des réservations précoces, une tendance que les voyagistes observent depuis 3-4 ans. Et particulièrement cette année.



"On a aujourd'hui déjà réservé 10% de toutes les vacances pour 2020. Ce qui représente à peu près 15% de croissance par rapport à l'année passée", indique Frank Bosteels, senior manager chez Connections.



Thomas Cook – Neckerman enregistre actuellement deux fois plus de réservations précoces par rapport à la même période l’an dernier. Cela concerne les vacances de Noël mais aussi celles de Pâques et de l’été 2020. S’y prendre longtemps à l’avance permet de bénéficier de billets d’avion meilleur marché parmi d’autres avantages.



"Les gens qui réservent tôt sont en premier lieu ceux qui doivent voyager pendant les congés scolaires. Là il y a beaucoup de demandes et ceux qui réservent les premiers auront les meilleurs prix. Il sauront aussi le plus de choix et l'occasion de réserver des chambres familiales ou l'hôtel qu'ils ont spécialement repéré", explique Frank Bosteels.



Les destinations qui ont la côte sont l’Espagne, l’Islande, la Finlande et l’Australie... mais aussi le Japon et Dubaï, en raison des événements mondiaux qu’ils accueilleront chacun : les Jeux Olympiques et l’expo universelle.