Des soignants sensibilisés au vieillissement grâce à une simulation: "Tout est difficile"

L'hôpital de la Citadelle de Liège organise une formation pour le personnel du service gériatrie. Les infirmiers et médecins ont été mis en condition pour prendre conscience des difficultés physiques des personnes âgées. Cette simulation réelle ouvre les yeux sur les conditions de vie des aînés.

Avec des tremblements pour simuler la maladie de Parkinson, il devient pratiquement impossible d'écrire. C'est un des effets du vieillissement. Il n'est pas le seul. Durant plus d'une heure, du personnel soignant de l'hôpital de la Citadelle de Liège va se mettre dans la peau d'une personne âgée.

15 kilos d'équipement

Pour se retrouver dans le corps d'une personne de 80 ans, le personnel est équipé d'une combinaison au pied, au poignet et sur le torse pour une quinzaine de kilos en plus. En plus, un casque antibruit et des lunettes pour réduire la vue sont ajoutés. "C'est assez compliqué d'avoir tout le poids sur les jambes et on se rend compte que c'est assez dur", explique Anne Vandormael, une infirmière. "J'étais déjà bien consciente de tous les soucis que rencontraient les personnes âgées dans leur vie quotidienne mais peut-être que ça va encore plus me sensibiliser."

Tout est difficile

Un parcours en situation réelle est installé. Il faut se laver les dents, s'habiller ou même boire un verre d'eau et faire ses tartines. Tous ces gestes sont devenus très compliqués. "Heureusement qu'on est le matin car au soir je n'aurais plus la force", dit Pascal Servais, une infirmière, en essayant tant bien que mal de manger son petit-déjeuner. "Tout est difficile."

Se balader avec sa bonbonne d'oxygène sans faire de chute, ces exercices font prendre conscience des difficultés de vieillir. "C'est pour ressentir tous les effets d'une hospitalisation tels que nos patients les vivent ici au quotidien", explique Agnès Schoumackers, ergothérapeute en gériatrie. "Ils sont munis d'une perfusion, d'une sonde urinaire ou d'oxygène."

On est vraiment dans une bulle

Samuel Ledoux a également testé l'expérience. Le journaliste RTL Info confirme que c'est vraiment très difficile "avec le poids sur les bras et les épaules, le cou qui ne bouge pas beaucoup et les lunettes qui ne permettent pas de voir grand grand-chose. On est vraiment dans une bulle."





Lancée depuis le mois de février, cette formation unique en son genre a déjà permis à plus de 15 médecins et infirmiers de mieux appréhender le vieillissement