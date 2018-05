En panne de vélo ? Vous pouvez désormais être assisté, comme c'est le cas avec votre voiture

L'an dernier, un vélo sur deux vendus en Belgique était électrique. Pour répondre à cette évolution, les services d'assistance tentent de s'adapter. C'est le cas de Touring qui propose une aide spécifique aux cyclistes mais aussi pour les utilisateurs de moyens de transports alternatifs. Mathieu Col et Steve Daman ont pu s'en rendre compte pour le RTL info 13 heures.

Les chiffres du compteur de la rue de la Loi ne cessent de grimper. Plus de 187.000 vélos sont passés par là depuis le début de l'année. Et plus de vélo, cela veut dire aussi, proportionnellement plus de pannes, ce que les sociétés d'assistance ont bien compris. Du coup, comme lorsque vous avez un problème avec votre voiture, vous pouvez faire appel à un patrouilleur. La mobilité d'aujourd'hui est globale, et plus uniquement automobile.

"On assiste la mobilité des gens, explique Grégoire Van Cutsem, directeur du marketing et des ventes chez Touring. Si aujourd'hui vous décidez de prendre le vélo, vous êtes assistés. Demain s'il pleut et que vous décidez de prendre la voiture, vous êtes assistés. Ou après-demain, vous êtes en covoiturage et vous prenez une voiture partagée, vous êtes aussi assistés dans votre mobilité. Ça c'est vraiment l'évolution dans laquelle on est. On commence, étape par étape car il faut que les gens apprennent qu'on s'occupe de leur mobilité et pas seulement de leur voiture".





Des patrouilleurs spécialement formés aux pannes de vélos électriques



Un vélo vendu sur deux est électrique. Il est souvent plus lourd et peut souffrir de pannes sur le système d'assistance. Les patrouilleurs ont donc été formés à tous types de problème.

"Nous avons les pannes habituelles qui sont les pneus, des problèmes au niveau des freins ou des câbles. Mais, en vélo électrique, nous avons des soucis de connexion : généralement des connexions électriques qui sont défectueuses ou qui sont oxydées, et donc on agit là-dessus", explique Philippe Rimbert, patrouilleur chez Touring.

Et ce genre problème peut être directement réglé sur place : "Il suffit de dégager la connexion électrique pour pouvoir visualiser la panne".

Touring comptabilise déjà 20.00 contrats d'assistance vélo et 18.000 contrats mobilité qui regroupe voiture et vélo. Et si de nombreux cyclistes sont autonomes en cas de pépin, d'autres, en cas de panne sérieuses, apprécieront le fait d'être déposés à destination sans avoir à se salir les mains