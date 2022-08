Éruption solaire et tempête magnétique: quel est ce phénomène spatial particulier qui se produira ce mercredi?

Tournons-nous vers le ciel et l'espace. Une tempête magnétique devrait toucher la terre ce mercredi. Elle est due à une éruption solaire qui s'est produite il y a quelques jours. Quelles conséquences cela aura-t-il pour la vie sur Terre ? Yaël Nazé, astrophysicienne, était invitée dans le RTL INFO 13h. Elle nous explique.

Un phénomène spatial va se produire ce mercredi : une tempête magnétique. Ce phénomène est dû à une éruption solaire survenue il y a quelques jours. Une importante quantité de particules magnétiques se dirigent en ce moment vers la Terre et la tempête magnétique pourrait donc toucher notre terre demain. Mais cela aura-t-il des conséquences pour nous ? "Sur la vie sur terre, pas à grand-chose", explique Yaël Nazé. L'astrophysicienne était invitée dans le RTL INFO 13h ce mardi.

"On sait qu'il y a un petit peu plus d'abeilles qui se perdent, un petit peu plus de cétacés qui se perdent quand il y a vraiment une très grosse tempête solaire qui nous arrive sur Terre. Mais globalement, pour la vie, il y a pas trop de problèmes", poursuit la scientifique à l'Université de Liège.

C'est surtout pour notre technologie que les soucis risquent en réalité de se pointer. "On va avoir beaucoup plus de bruit, de problème. Les satellites se prennent des particules chargées, cela va faire des courts-circuits", note-t-elle.

"La bonne chose, c'est que lorsque se produit l'éruption, on la voit pratiquement tout de suite après 8 minutes. Mais évidemment, il faut plusieurs jours pour que les particules arrivent donc on peut quand même un petit peu se préparer. Par exemple, pour les satellites, on les met en mode 'sommeil' pour éviter justement qui ait de gros problèmes", poursuit Yaël Nazé.