Grand Baromètre: une majorité des Belges favorable à la vaccination obligatoire contre le Covid-19

69% des Belges sont désormais favorables à la vaccination obligatoire contre le Covid contre 45% seulement il y a à peine 9 mois. Selon les régions, ce chiffre diffère. La vaccination obligatoire séduit 73% des Flamands, et 65% des Wallons (alors que ces Wallons n’étaient que 36% à vouloir imposer cette vaccination en mars).

Quand on parle de vaccination obligatoire des soignants, le pourcentage de Belges grimpe encore un peu plus : 74% des Belges (79 en Flandre, 67 en Wallonie, 64 à Bruxelles).

Il y a cependant une cassure, au sein du pays sur les sanctions à appliquer au personnel de santé non-vacciné. 61% des Flamands veulent empêcher ce personnel soignant non-vacciné d’exercer alors que les Wallons et les Bruxellois sont plus partagés (45% des Wallons pour, 42% contre).

Sur la vaccination des enfants de 5-11 ans, autre cassure Nord-Sud : 57% des Flamands estiment qu’il faut vacciner ces jeunes enfants. Cette proposition ne séduit que 4 Belge francophone sur 10. Environ 1 sondé sur 5 n’a pas d’avis sur la question.

Parmi les personnes vaccinées, il n’y a en tout cas pas de doute sur la troisième dose : 88% ont fait ou vont faire la dose "booster". Seuls 6% rejettent l’idée du rappel.

Relations sociales

Les vaccinés évitent-ils d’entrer en contact avec des amis/proches non-vaccinés ? Chez les Wallons, il y a autant de oui que de non à cette question : 44% des répondants pour chaque attitude.

4 Francophones sur 10 avouent que le covid leur a causé des difficultés relationnelles avec des amis ou les collègues. 34% des sondés ont aussi relevé des tensions avec des membres de la famille.

Et pour relâcher la pression sur les soins intensifs, quelle solution ? 4 Flamands sur 10 et 2 Francophones sur 10 préconisent de limiter le nombre de lits disponibles pour les non-vaccinés covid. En Wallonie et à Bruxelles, cela dit, le recrutement d’infirmiers pour augmenter le nombre de lits est la solution qui revient le plus souvent.

Sans surprise, le pourcentage de gens prêts à retourner en confinement total s’étiole au fur et à mesure de cette épidémie. Une très courte majorité de Francophones y est encore favorable.

Gestion politique

Dans la gestion de la pandémie de Covid-19, une majorité de Belges ne fait pas confiance aux différents gouvernements du pays. 57% ne fait pas confiance au gouvernement fédéral et vis-à-vis des gouvernements régionaux, c’est le gouvernement Jambon, qui inspire le moins confiance. 67% des Flamands le taclent sur la question. Seul un tiers des Wallons et des Bruxellois font confiance à leur gouvernement régional respectif.

Nucléaire

La Belgique a décidé de sortir du nucléaire il y a 20 ans. Mais désormais une majorité de Belges, environ deux-tiers ne souhaitent pas que notre pays abandonne définitivement cette technologie. 33% des Belges estiment qu’il faut investir dans de nouvelles petites centrales. 30% veulent prolonger la durée de vie des deux réacteurs nucléaires les plus récents. Seuls 15% des sondés soutiennent la sortie définitive et immédiate de ce type de production d’énergie. Un sondé sur 5 tout de même n’a pas d’avis sur la question.