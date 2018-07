Grève générale chez Ryanair en pleine période estivale: si vous avez réservé un vol à ces dates, prenez vos dispositions!

Les syndicats des employés de Ryanair, rassemblés à un niveau européen à Bruxelles ce jeudi, ont finalement décidé d'une action commune. Le personnel de cabine en Belgique, en Italie, au Portugal et en Espagne sera en grève les 25 et 26 juillet prochains.

Hôtesses, stewards et personnel au sol de la compagnie low-cost réclament de meilleures conditions de travail et des salaires revus à la hausse.

Ils exigent aussi que leur contrat de travail soit soumis à la législation nationale du pays dans lequel est basé le travailleur. En Belgique, la compagnie ne reconnait toujours pas officiellement les syndicats, par exemple.

Plusieurs syndicats européens de Ryanair étaient réunis ce jeudi matin dans les locaux de la CNE à Bruxelles. Ils sont tombés sur une action européenne, qui aura nettement plus de poids car lors de la dernière grève du personnel portugais, des avions Ryanair d'autres pays avaient été réquisitionnés.

D'après les syndicats, il y aura une grève les 25 et 26 juillet. C'est le personnel de cabine qui est concerné, mais cela empêchera forcément les avions de décoller, même si les pilotes sont là...

On savait déjà que les pilotes irlandais débrayeraient le 12 juillet et que cela pourrait avoir des conséquences chez nous sur les liaisons depuis Bruxelles et Charleroi vers Dublin.