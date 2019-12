Grève générale en France: huit vols supprimés au départ ou à destination de Brussels Airport

Huit vols sont supprimés jeudi au départ ou à destination du Brussels Airport en raison de la grève générale en France. Il s'agit de quatre vols Brussels Airlines en provenance de ou vers la France et de quatre vols Ryanair au départ ou à destination de l'Espagne.

Chez Brussels Airlines, deux aller-retour sont annulés, l'un vers Lyon et l'autre vers Toulouse. "Les clients concernés ont déjà été replacés ou ont été remboursés", a fait savoir la compagnie. Les actions en France contre la réforme des pensions menée par le président Emmanuel Macron vont durer plusieurs jours. Brussels Airlines examinera donc jeudi si d'autres vols doivent être annulés plus tard dans la semaine.



Quatre vols vers l'Espagne également concernés



Brussels Airport a indiqué de son côté que quatre vols Ryanair seraient annulés. Il s'agit de vols vers l'Espagne (Alicante et Barcelone), qui souffrent aussi de la protestation dans l'Hexagone puisqu'ils survolent la France. L'aéroport n'exclut pas des retards sur d'autres vols jeudi. La circulation ferroviaire en Belgique sera également perturbée en raison des actions chez nos voisins. Plusieurs TGV, Thalys et Eurostar sont annulés. Et les trains IC Mons-Aulnoye et Namur-Charleroi-Maubeuge (avec correspondance pour Paris) sont annulés les 5, 6 et 7 décembre.