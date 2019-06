Il fait chaud, offrez une tournée aux oiseaux

Les fortes chaleurs annoncées pour les prochains jours ne feront pas que des heureux. La sécheresse qui accompagne la hausse des températures risque bien de priver les oiseaux d'un de leurs aliments de base: l'eau. La Ligue royale belge pour la protection des oiseaux invite jeudi tout un chacun à aider les animaux à plumes, et plus particulièrement les oisillons, en mettant de l'eau à leur disposition. Les périodes de fortes chaleurs sont critiques pour les oiseaux, avertit la Ligue. "En particulier pour les plus jeunes qui commencent à voler de leurs propres ailes: les eaux de surfaces indispensables pour qu'ils s'abreuvent et entretiennent leur plumage ne sont plus disponibles", signale-t-elle. Avec le soleil au zénith et peu de nuages, les températures en hausse assèchent flaques et mares, de même que les gouttières, autant de sources habituelles pour les oiseaux. Cette déshydratation n'est pourtant pas inévitable. La LRBPO invite les citoyens à placer de l'eau à disposition de cette faune assoiffée. "Pour ce faire, vous pouvez utiliser une soucoupe de 3-4 centimètres de profondeur remplie d'eau sans additif", indique-t-elle.

Et puisque les oiseaux aiment aussi se rincer les ailes, inutile de lésiner sur la taille: une grande assiette fera encore mieux l'affaire. "Quelques pierres ou branches peuvent y être disposées afin que les espèces de petite taille puissent également y avoir accès sans nécessairement se mouiller", et pour la hauteur de la tournée, tout dépendra de la présence ou non d'un félin dans les alentours. La LBRPO conseille encore de changer l'eau tous les jours, et de la laisser en libre-service jour et nuit