L'école, cible principale du comité de concertation: réunion avec la ministre Désir, vers de nouvelles mesures?

Dès la semaine prochaine, les élèves de 5e et 6e en primaire vont devoir porter le masque en classe. Décision qui émane du dernier comité de concertation de vendredi. D'autres mesures vont-elles devoir être prises dans les écoles face à la reprise de l'épidémie sur notre sol?

On devrait le savoir lundi voire ce dimanche soir. En effet, les trois ministres de l'Éducation tiennent une conférence de presse dès 18h. Notre rédaction est sur place et nous vous tenons informer de tous les détails.

Plus tôt ce dimanche, la ministre de l'Éducation Caroline Désir, s'est entretenue avec les acteurs de l'Enseignement de la fédération Wallonie-Bruxelles, d'après Le Soir. La réunion était initialement prévue pour demain, lundi.

Pour rappel, vendredi, la ministre de l'Éducation était contre une fermeture des établissements scolaires. Elle déclarait sur le plateau du RTL info 19 heures: "Pour moi, la fermeture des écoles doit être la dernière mesure à prendre. Il était partagé par les experts et le gouvernement de faire de l'Education une priorité. Donc, il me semble aujourd'hui difficile d'envisager une fermeture des écoles si à côté les centres commerciaux sont toujours ouverts, si on ne met pas des mesures plus restrictives sur le télétravail. Jamais nous ne refuserons de participer à un effort collectif pour faire diminuer l'épidémie. Mais faire porter toute la responsabilité sur les écoles, j'ai difficile à comprendre."

En tout cas, pour le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke pas de doute, il faudra prendre des mesures supplémentaires.