La Belgique organisera-t-elle la COP26 contre le réchauffement climatique?

La task force du gouvernement fédéral installée fin avril pour préparer la candidature de la Belgique à l’organisation de la Cop26 en 2020 a rendu son rapport. D’après nos informations, car le rapport n’est pas encore publié, ce sera très difficile d’être prêt dans pour le 17 juin. Les dossiers de nos concurrents (Italie, et Royaume Uni) sont plus avancés que les nôtres. Nous avons un problème de timing et de budget.

Les Nations unies doivent réaliser un premier examen des dossiers des candidats. Il est possible d’introduire un dossier plus tard mais il aura moins de chances. Dès que la candidature est confirmée, il faudra dégager immédiatement un budget de 3 millions 750 mille euros. Le fédéral pourra-t-il le faire ?

La candidature de la Belgique à l'organisation de la COP26 en 2020 a été proposée au Comité de concertation entre le fédéral et les régions le 27 mars 2019, à l'initiative du gouvernement wallon. La Flandre n’est pas pour. Elle met en avant les coûts financiers d'une telle organisation et préfère consacrer de l’argent à des actions sur son territoire.