La curiosité après un accident de la route coûte UN MILLIARD d'euros par an: comment est-ce possible?

Les accidents de la route attirent chaque jour quelque 26 kilomètres de curieux, des files qui coûtent un milliard d'euros par an perdu en carburant, usure de la voiture et travail non effectué, rapportent vendredi La Dernière Heure, De Morgen et Het Laatste Nieuws, sur base de chiffres de l'institut Vias, en charge de la sécurité routière.



Douze secondes, c'est le temps moyen durant lequel un automobiliste détourne le regard de son chemin pour scruter tous les détails d'un accident survenu de l'autre côté de la berme centrale d'une autoroute. Une étude américaine a ainsi montré que 16% des accidents sur l'autoroute étaient causés par des files de curieux.





530 accidents par an



En Belgique, ces ralentissements sont à l'origine d'environ 530 accidents par an, selon l'institut Vias, et parfois accentués par le comportement déplacé de certains automobilistes qui filment la scène, alors que c'est interdit. Pour lutter contre ces effets pernicieux, Vias propose que les services de secours s'équipent d'écrans, qu'ils pourraient déployer sur plusieurs mètres le temps de l'intervention.

"Des études montrent qu'avec un écran, le regard n'est plus détourné que 4 secondes, avec pour résultat moins de risques d'accident, moins de ralentissement, etc." Cette technique a déjà fait ses preuves aux Pays-Bas et en Angleterre.