La patronne de Proximus "surprise par l'amplitude" des réactions après la panne de la TV

L'administratrice déléguée de Proximus s'est dite vendredi "surprise par l'amplitude" des réactions après la panne générale qui a touché le réseau de Proximus TV début janvier. "Seule la télévision n'a pas fonctionné durant 1h30 et à un mauvais moment, vers 20h00, mais tous les autres services continuaient d'opérer normalement", a ainsi expliqué Dominique Leroy en marge de la présentation des résultats financiers annuels de l'opérateur télécom.





"Nous avons très vite offert une compensation à tous nos clients", a-t-elle rappelé. Un petit incident s'est encore produit le lendemain de cette panne, reconnait l'administratrice déléguée. "Mais je n'ai pas eu connaissance d'autres problèmes depuis lors. Et nos concurrents ont aussi été touchés. Mais on n'en a très peu parlé", constate-t-elle Dominique Leroy a ensuite précisé qu'une erreur humaine avait causé l'incident en question, et non une panne électrique comme cela avait été évoqué plus tôt. "Il y a bien eu une panne électrique au même moment mais l'origine semble finalement être une intervention."





"Nos techniciens font des miracles tous les jours"



La transformation sur le réseau de l'opérateur est tellement importante qu'on ne peut pas jeter la pierre sur l'une ou l'autre personne, a-t-elle poursuivi, espérant dès lors "que cet incident restera isolé". "Nos techniciens font des miracles tous les jours, 99,5% des interventions sur le réseau se déroulant sans problème." Celles-ci seront d'ailleurs nombreuses cette année, a prévenu l'administratrice déléguée. "Une très lourde transformation" aura lieu au sein de l'entreprise.





"Nous voulons davantage travailler à la clarté des factures car nous savons que nous avons encore du travail en la matière"



Proximus compte en effet investir à la fois dans le réseau et les services. Une nouvelle antenne sera installée par semaine afin d'améliorer la couverture mobile, en particulier dans les zones plus rurales et le long des voies de chemin de fer. Le déploiement de la fibre optique se poursuivra, quant à lui, dans un total de 24 villes et communes du pays. Un foyer est raccordé à cette technologie chaque minute, a illustré l'opérateur. Les différents systèmes informatiques internes seront fusionnés en un seul. Cela doit notamment améliorer la convivialité pour le client. "Nous voulons davantage travailler à la clarté des factures car nous savons que nous avons encore du travail en la matière", a concédé Dominique Leroy.



Son entreprise veut également faire en sorte que les collaborateurs disposent en tous temps de toutes les informations nécessaires sur un client. "Il n'a pas à devoir répéter son histoire deux ou trois fois lors qu'il se rend en boutique, nous appelle ou prend contact avec nous en ligne." L'administratrice déléguée espère que cette "chaîne informatique" pour la communication avec les clients résidentiels sera prête durant le courant de cette année. "Grâce à cela, tous les produits seront servis via un système informatique unique, que le client dispose d'un produit fixe, mobile ou groupé." Certains clients devront passer d'un système informatique à l'autre et seront informés de ce processus. "C'est une étape importante. Le système sera ensuite plus transparent et plus efficace."