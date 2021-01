La vente des tondeuses pour cheveux explose en raison du coronavirus: "J’ai absolument besoin de me rafraîchir un peu moi-même"

En raison de la crise sanitaire, certains achats ont plus la cote que d'autres. Les tondeuses pour cheveux sont notamment en rupture de stock dans certains magasins. N'ayant plus le courage d'attendre la réouverture des coiffeurs, beaucoup ont décidé de se raser.

Depuis la fermeture des salons de coiffure, Paul cherche une solution pour rafraîchir sa coupe. Il envisage l’achat d’une tondeuse à cheveux. "J’ai absolument besoin de me rafraîchir un peu moi-même puisque mon coiffeur est confiné. Et comme ça, cela ne fait pas très propre", estime-t-il.

Avec les deux confinements, les ventes de ce genre d’appareil ont fortement augmenté, particulièrement ces derniers jours. Il faut donc achalander les rayons plus régulièrement. "Comme ils ont annoncé il y a une dizaine de jours que les coiffeurs resteront encore fermés jusqu’au mois de mars, les gens vont vers du fait-maison. Lundi dernier, on était à +170% comparé à janvier de l’année dernière. Jeudi on était déjà à +179% et aujourd’hui après le weekend on est à +197%", détaille Janick De Saedeleer, porte-parole de Mediamarkt.

"Ce n’est pas toujours évident"

"Je n’ai plus beaucoup de cheveux, donc je m’arrange gentiment. J’ai une tondeuse à la maison et délicatement j’essaie… mais ce n’est pas toujours évident", témoigne un homme en ôtant sa casquette pour montrer sa chevelure quelque peu dégarnie.

"Toutes les 2-3 semaines c’est mon épouse qui me tond les cheveux", confie un autre monsieur. "Moi je n’ai pas de problème à ce niveau-là. En trois minutes ma femme m’a coiffé avec un rasoir", indique encore un homme chauve.

Les produits de soin pour les cheveux sont également fort demandés ces derniers mois, tout comme les sèche-cheveux. Au Mediamarkt, les ventes ont augmenté de 32% par rapport à l’an dernier.

