La Voix des Belges: 74% estiment que la température annuelle moyenne n'a jamais été aussi élevée, qu'en disent les experts?

Selon notre sondage "La Voix des Belges", 74.1% des Belges francophones estiment que la température annuelle moyenne sur Terre n’a jamais été aussi élevée que ces dernières années. Quelle est la réalité des chiffres ?

L'année dernière a été une des plus chaudes jamais observée par les scientifiques. Et 2019 se présente déjà comme celle des records, avec des températures estivales en plein mois de février chez nous. Notre planète se réchauffe-t-elle? Les deux experts du climat que nous avons interrogés sont formels, la Terre bat des records de chaleur. La température a augmenté de plus d'un degré depuis un siècle, une vitesse anormalement élevée.





Le réchauffement actuel dix fois plus rapide qu'il y a 20.000 ans

"La grosse différence qu'il y a actuellement par rapport au passé lointain, c'est que le réchauffement actuel, il est dix fois plus rapide qu'il y a 20.000 ans, par exemple. Il y a 20.000 ans, on a eu un réchauffement qui faisait un degré tous les mille ans, tandis qu'actuellement, on a un réchauffement qui fait un degré par cent ans", explique Sébastien Doutreloup, climatologue. Ce phénomène est dû principalement à l'activité humaine.





Au delà d'une certaine température: le point de non-retour

Second constat: à peine quelques degrés de plus, et c'est l'ensemble du climat qui serait déréglé. L'intensité, l'ampleur des vagues de chaleur, de sécheresse ou de violentes précipitations changerait fortement. "Si on dépasse se seuil de deux degrés et qu'on va même jusque 4 degrés, à 4 degrés, on sait qu'on dépassera le point de non-retour pour la calotte du Groenland. Ça veut dire que même si on revient vers un climat plus froid ou un climat normal, on n'arrivera plus à régénérer la calotte polaire comme on la connaît maintenant", détaille Xavier Fettweis, chercheur FNRS.







Ne pas confondre réchauffement climatique et changement climatique

La Terre a connu dans son histoire des périodes plus chaudes qu'aujourd'hui. Il y a des millions d'années, mais elle semble ne jamais s'être réchauffée aussi vite qu'au cours des 4 dernières décennies. Est-on dès lors face à un réchauffement ou à un changement climatique? "Ce n'est pas du tout la même chose, il faut bien faire la part des choses entre réchauffement et changement climatique. Il y a un réchauffement, qui est global, mais qui entraîne des changements climatiques qui sont différents, selon qu'on soit un peu partout dans le monde", précise Sébastien Doutreloup.

Si le réchauffement se poursuit à son rythme actuel, la Belgique pourrait avoir un climat proche de celui de la Bourgogne, en France, d'ici 2100.