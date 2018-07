Le conflit entre Ryanair et ses pilotes perdure: de nouveaux jours de grève ont été annoncés

Les pilotes irlandais de la compagnie aérienne à bas-coûts Ryanair appellent aussi à la grève les 20 et 24 juillet, a indiqué le syndicat des pilotes IALPA. Plusieurs pilotes ont déjà observé une grève jeudi occasionnant l'annulation de 30 vols sur 290.



Les vols Ryanair du continent européen n'ont pas été touchés par le mouvement et aucun vol au départ ou vers la Belgique n'était impacté ce jeudi. Selon le syndicat, les discussions mercredi ont permis de progresser mais pas de dégager un accord. C'est pourquoi les nouveaux jours de grève ont été annoncés.





Ils réclament de meilleures conditions de travail



Le conflit porte sur la façon dont les pilotes sont répartis dans les bases européennes. Le personnel basé dans quatre pays se rallie à la grève, dont en Belgique.

Les 25 et 26 juillet, les membres d'équipage en Belgique, au Portugal et en Espagne protesteront, et en Italie seulement le 25 juillet. Les stewards exigent de meilleures conditions de travail et souhaitent que les syndicats soient mieux reconnus.