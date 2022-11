Léontine vient de fêter ses 100 ans: quels sont les SECRETS de cette longévité?

Une nouvelle centenaire vient de fêter son anniversaire à Gembloux. Un événement de plus en plus fréquent. On estime qu'il y a, aujourd'hui, en Belgique, un peu plus de 2.500 centenaires. Un chiffre en augmentation. Alors, comment expliquer ce phénomène ? Quels sont les secrets de cette longévité ?

Cinquième enfant d’une fratrie de 15, Léontine vient de fêter ses 100 ans ce mercredi 9 novembre. Un moment rempli d’émotion. "Je n'ai pas pleuré mais j'avais le coeur gros quand même de voir tout le monde content que j'étais là", explique la centenaire.

Pour l’occasion, la centenaire s’est vu remettre son acte de naissance et une médaille offerte par le Palais royal. "Son petit secret, je crois que c'est parce qu'elle faisait beaucoup de marche avec papa. A Bruxelles, ils allaient d'Evere jusqu'au centre-ville à pied", souligne Martine, sa fille.

A quelques kilomètres de chez Léontine, c’est une autre habitante de Gembloux qui a récemment franchi le cap. "Oui, on a fêté mes 100 ans. Le bourgmestre est venu", dit Lucienne.

Veuve depuis 30 ans, Lucienne a longtemps vécu seule avant d’être accueillie chez sa fille il y a un an et demi. Mais quel est son secret de longévité ? "Je ne sais pas de secret. Je suis toute simple", plaisante-t-elle.

"Pas d'alcool, pas de tabac, pas de cigarettes... On n'a jamais fumé. Et je crois qu'elle ne s'en faisait pas tellement. Elle avait le caractère qui passait au-dessus de tout", indique sa fille, Odette.

Comme Lucienne, 2.561 belges sont aujourd’hui centenaires. C’est 1.000 de plus qu’il y a 10 ans.

Selon le gériatre Didier Schoevaerdts, il n'existe pas pas de recettes magiques pour dépasser le siècle. Mais une série de paramètres à respecter. "Le premier paramètre, c'est d'avoir un bon terrain génétique, c'est-à-dire avoir eu de bons parents entre guillemets. Le deuxième élément, c'est d'avoir un mode de vie qui soit le plus sain possible tout au long de la vie. Ce qui signifie un bon niveau d'activité physique, le plus régulier possible, une alimentation la plus saine de type méditérannéenne", développe ce chef de service "médecin gériatrique" au CHU UCL Godienne. Sans oublier la vie sociale qui dope le moral.

En 2060, selon les prévisions, la Belgique pourrait compter jusqu’à dix fois plus de centenaires qu’aujourd’hui.