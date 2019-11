Les Belges se ruent sur les pistes de ski: les réservations hivernales ont explosé cette année

Les voyageurs belges seront nombreux à la montagne cette année. De plus en plus de citoyens optent pour un séjour en hiver, profitant notamment des paysages enneigés et des stations de ski. Selon les chiffres de l'opérateur Tui, ils sont 20% de plus à opter pour une formule hivernale cette année.

Comment expliquer ce phénomène ? "Ces dernières années, les clients attendaient vraiment la dernière minute pour savoir si la neige serait au rendez-vous. Comme nous sommes plus vite informés qu'il tombe de la neige, c'est plus facile de prévoir", nous explique Véronique Tournay, Shop Manager chez Tui.

D'habitude, le Belge se tournait d'avantage vers le soleil. Mais cela implique parfois de se déplacer dans des régions aujourd'hui évitées par les voyageurs. "Je pense que c'est principalement dû à ce qu'il s'est passé dans les pays méditerranéens", déclare Alexandra Gedeon, Chef d'Agence chez Fairway Travel. "Il y a eu pas mal de soucis au niveau de la sécurité. Du coup, les Belges se dirigent davantage vers le ski".

La France reste dans le top 3 des destinations favorisées, avec plus de 50% des réservations pour cet hiver. Suivent l'Autriche et la Suisse. Des pays plus proches, que l'on peut atteindre en voiture ou en train. D'autres destinations, moins habituelles, ont également la cote. C'est le cas notamment de la Laponie, qui enregistre une augmentation de 47% de ses réservations dans notre pays.